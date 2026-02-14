ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯದ ಮೊದಲ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?
ಅಸ್ಸಾಂನ ಮೊರಾನ್ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : February 14, 2026 at 1:11 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ದಿಬ್ರುಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಶಾನ್ಯದ ಮೊದಲ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (ELF)ಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಿ-130ಜೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಚಾಬುವಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾನ್ನ ELF ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮೊರಾನ್ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4.2 ಕಿಮೀ ದೂರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ವಾಯು ಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಬಹು-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರನ್ವೇ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಇದರ ಬಳಕೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಬ್ರುಗಢ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಪಿ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (ಐಎಎಫ್) ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಹು - ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರನ್ವೇ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಿಬ್ರುಗಢ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ - ಆಫ್ಗೆ ನೆರವಾಗುವ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥತಿ ವೇಳೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿ-ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, 40 ಟನ್ಗಳವರೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 74 ಟನ್ಗಳವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಟೇಕ್ - ಆಫ್ ತೂಕದ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರ್ಮರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾಬುವಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿ-130ಜೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಇಎಲ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ತೇಜಸ್, ಸುಖೋಯ್, ರಫೇಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇಎಲ್ಎಫ್ನ ಭಾಗವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಐಎಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ಐಎಎಫ್ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿತ್ತು.
