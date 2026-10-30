ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಸ್ಪೋಟ; ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್, ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಭೂತಾನ್ನ ಗಾಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಕಿಲಾ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಂತಾಫು ಸರೋವರವು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಡೆದಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 12:08 PM IST
ಅಲಿಪುರ್ದುವಾರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಭೂತಾನ್ನ ಲೆಮ್ಥಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರವೊಂದು ಒಡೆದು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೂತಾನ್ನ ಗಾಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಕಿಲಾ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಂತಾಫು ಸರೋವರವು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಡೆದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 7.4 ದಶಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸರೋವರದಿಂದ ನದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ನದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲಿಪುರ್ದುವಾರ್ನ ಕುಮಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಮನೋಜ್ ಓರಾನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಕುಮಾರ್ಗ್ರಾಮ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಸಂಕೋಶ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಭೂತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲೂ ನದಿ ನೀರು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನದಿಪಾತ್ರದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರ ಒಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಮೋ ಚು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕೋಷ್ ನದಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕೋಶ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ದಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಐದರಿಂದ ಆರುಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಅಲಿಪುರದುವಾರ್ ಎಸ್ಪಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವೂ ಭೂತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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