ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಗುವಿಗೂ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ: ಗೋರಖ್ಪುರ ಬಿಆರ್ಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಯಶಸ್ವಿ
ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಕರಿತು ತಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು,ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 1:10 PM IST
ಗೋರಖ್ಪುರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭ್ರೂಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರ ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋರಖ್ಪುರದ ಬಿಆರ್ಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಕರಿತು ತಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದೀಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸುಮಾರು 56 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ರುಮಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಯಶ್ಫಾ ಜಮಾಲ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ 100 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ 13 ರಿಂದ 24 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಶಿಶುಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರುಮಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯಾತನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭರವಸೆದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಯಶ್ಫಾ ಜಮಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನಗತ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋವಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗರ್ಭಪಾತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಶಿಶು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯದ ವಿಧಾನವು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆ ಔಷಧ ನೀಡಿದ 36 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿತರಣೆಯು ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು 56 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗವು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು.
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ 100 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನ 50 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯ ಔಷದ ನೀಡಿದ ನಂತರ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಒಟ್ಟು 56 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
50 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಔಷಧಗಳ ಡೋಸ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಯಾರಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
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