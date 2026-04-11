ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಕೊಡುಗೆ ವರ್ಣನಾತೀತ: ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆಗೆ ಗಾಯಕಿ ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ ಭಾವುಕ ಗೌರವ

ಹಲವರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಾಲಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಪಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಗೌರವ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 1:28 PM IST

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ದಿಲಪಾಲೆಂನ ವಿಶಾಖ ಕಲಾಭಾರತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಟಿವಿಯಲ್ಲಿನ 'ಸ್ವರಾಭಿಷೇಕಂ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ಈಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್' (ಎಸಿಎಂಇ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಯುಗಾದಿ ಪುರಸ್ಕಾರಂ-2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರು. ಕಾಲಾತೀತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ" ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮೀಗಡ ರಾಮಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಫಣೀಂದ್ರ, ಗಂಟಿ ಮುರಳೀಧರ್, ಗಂಧಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸುನಿತಾ, ಡಾ.ಡಿ.ಜೈಭರತ್, ಗುಲ್ಜಾರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ವಿ.ಪದ್ಮಜ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದಕ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ, ಸುಶೀಲಾ ಅವರನ್ನು ವೈಶ್ಯರಾಜು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈಶ್ಯರಾಜು ನರೇಶ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾರ್ದನಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಗೌರವವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿತು.

ETV Bharat Logo

