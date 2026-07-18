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ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ

ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ, ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

No Treatment Without My Consent: Sonam Wangchuk's Wife Gitanjali After Activist Shifted To Hospital
ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 12:27 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಫ್ದರ್‌ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋನಮ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆ. ಆಂಗ್ಮೋ ಅವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅನುಮತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ, ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅವರು, ನಾನು ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್‌ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. @Wangchuk66 ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ, ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಮ್​ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ?: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೈಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ತುರ್ತು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಡಾಖ್‌ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್, ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ

TAGGED:

SONAM WANGCHUK
WANGCHUKS WIFE GITANJALI
ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ
NO TREATMENT WITHOUT MY CONSENT

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