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ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​

ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಮೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

No Third-Party Can Stake Claims Under Insurance Contract: Supreme Court
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 4:32 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಮೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಮಾದಾರರ ನಡುವಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಅಡಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಕಳುವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ಚಂದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಲಾಟಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವಿಮೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ, ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಚಂದ್ (ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು) ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಗೌಪ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಮೆದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಹನವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆಯೂ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಮೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಹನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ (ಸಾಲ ನೀಡಿದವರಿಗೆ) ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರನ್ನು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

SUPREME COURT
INSURANCE CONTRACT
NCDRC
ORIENTAL INSURANCE COMPANY
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