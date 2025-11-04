ETV Bharat / bharat

ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಹಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​; ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಗೋಶಾಲೆ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀಗಿಸಿ, ಮಾಲೀಕರ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಸುಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

No Students Here But Only Cows! Hazaribaghs Gaushala Reinvents The Idea Of A Hostel
ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಗೋಶಾಲೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ (ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೋಣೆ, ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ಓದುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ. ಕಾರಣ ಇದು ಹಸುಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕಿರುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಸುಗಳ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಸುಗಳು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವೊಂದು ಇದೀಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅನೇಕ ಹಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಪಶುಪಾಲಕರು ರಜೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಹಸುಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅವರ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ, ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ, ನಿಗಾವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ ಗೋಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಹಸುಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

No Students Here But Only Cows! Hazaribagh’s Gaushala Reinvents The Idea Of A Hostel
ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಗೋಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶುಪಾಲಕ, "ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾರು ಹಸು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಾಕುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಹಸು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸೌಕರ್ಯವೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಸುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಂದ ಆರೈಕೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 500 ಹಸುಗಳಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನಾಥ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಸುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

No Students Here But Only Cows! Hazaribagh’s Gaushala Reinvents The Idea Of A Hostel
ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಗೋಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1885ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪಿಂಜರಪೊಲ್​ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಜಾರ್ಖಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ಮಾದರಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಪಶುಪಾಲಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.

ಪಶುಪಾಲಕರ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಶುಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದೆವು. ಈ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರಾಶ್ರಿತ ಹಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇವು, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

No Students Here But Only Cows! Hazaribagh’s Gaushala Reinvents The Idea Of A Hostel
ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಗೋಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಬಲು ಬೇಗ ಅರಿತು, ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಶಾಲೆಯ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವೂ ಪ್ರೀತಿ, ಒಲವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಹಜಾರಿಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬೆಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಶುಪಾಲಕ ಕುಟುಂಬ.

