ಆಂಧ್ರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರ; ಹತ್ತಾರು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ No Stock ಬೋರ್ಡ್
ಆಂಧ್ರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಶನಿವಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 26, 2026 at 4:09 PM IST
ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಭಾವ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 'ನೋ ಸ್ಟಾಕ್' ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತಲೂ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಭಾರೀ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಾಸ್ತಾನು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ?:
- ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಕರ್ನೂಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಕ್ಗಳು ಶನಿವಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು.
- ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೊದ್ದತೂರಿನ 11 ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಬದ್ವೇಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಡೀಸೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು.
- ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರೂ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.
- ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ., ಕಾರುಗಳಿಗೆ 1,000 ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈದಾಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ಮಂಡಲಗಳ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ದತ್ತಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
- ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಡಿಕೊಂಡೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಇಂಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಲ್ಯಪುರಂ, ಐಪುರ್, ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆ, ಅಮರಾವತಿ, ಎಡ್ಲಪಾಡು ಮಂಡಲಗಳ ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
- ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, 186 ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ 35 ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. 100 ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂತು.
- ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಮತ್ತು ಘಂಟಸಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕೃತಿವೆನ್ನು, ಗುಡಿವಾಡ, ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಂ, ಪೆಡಾನ, ಬಂಟುಮಿಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
- ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಜಲಚರ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿನ ಏರೇಟರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
- ಎಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಗಾರೆಡ್ಡಿಗುಡೆಮ್, ಎಲೂರು, ಪೋಲವರಂ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯಲಗುಡೆಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿ.ಗನ್ನವರಂ, ಮಾಮಿಡಿಕುದುರು, ಮುಮ್ಮಿಡಿವರಂ ಮತ್ತು ಐನವಿಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲೂ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
- ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 4.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ 2.20 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
- ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊತ್ತೂರು, ಎಲ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ, ಸರುಬುಜ್ಜಿಲಿ, ಹಿರಮಂಡಲಂ ಮತ್ತು ನರಸನ್ನಪೇಟೆ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ವಿಜಯವಾಡದ ಹಲವೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಮೀಪದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೂ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಆಟೋನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳಿ ದ್ದವು.
ಡೀಸೆಲ್ ಮುಗಿದು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ ಲಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್: ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜನಗರದ ದಿವಾಂಚೆರುವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 16ರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಾರಿಯೊಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ತೊಂದರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿತು. ಬೆಂಕಿಯಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳೂ ಸಹ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸುಗುಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
