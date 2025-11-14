ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನವಿಲ್ಲ: ಸಾವು - ನೋವುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ; ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು!
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು - ನೋವಿನ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ
Published : November 14, 2025 at 4:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
1985ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 63 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು 156 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ, 1990ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ 87 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
1995 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಟಿ ಎನ್ ಶೇಷನ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 2005 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ 660 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡು ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿಎ ಮೂರನೇ 2ರಷ್ಟು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ BJP: 92, JDU: 78, LJP (RV): 20, HAM (S): 5, RLM: 4( ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 4:21)
199 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
2020ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆಡಿಯುಗೆ ಭಾರೀ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ 92, ಜೆಡಿಯು 78 ಮತ್ತು ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಜೆಡಿಯು ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಜೆಪಿ 93 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಜೆಡಿಯು ಸುಮಾರು 75 - 80 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಸಹ 15 ರಿಂದ 20 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ
