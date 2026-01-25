ETV Bharat / bharat

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅಂದು, ಇಂದು, ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಸಮರ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷಾ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ಸಿಗದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದು, ಇಂದು ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಹಿಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1965ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನದ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ದಿ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಮತ್ತು ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ.

ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಉಪಖಂಡಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಭಿಮತ.

ತಮಿಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಬದುಕನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾಷಾ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಭಾಷಾ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿರುವ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಭಾಷಾ ಹುತಾತ್ಮರು?: 1964-65ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆದ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನದ ವೇಳೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಭಾಷಾ ಹುತಾತ್ಮರು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020ರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲ, ಮಿತ್ರ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

TAGGED:

ANTI HINDI STANCE
TAMIL NADU
ಹಿಂದಿ
CHIEF MINISTER M K STALIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.