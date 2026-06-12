TMCಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ್ ಬಸುನಿಯಾ
ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ಮಾ ಬಸುನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : June 12, 2026 at 2:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ಮಾ ಬಸುನಿಯಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಗುಂಪು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಸೋತ ನಂತರ ಸಂಸದರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ಯಾರನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರತೆಯು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ: ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾವು ಟಿಎಂಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಭಾಗವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?. ನಾವು 2019 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಸದನಾಗಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜನರು ಈಗ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಮಾತನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2026ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ನಂತರ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದ 20 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಬಸುನಿಯಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋರಿ ಈ ಗುಂಪು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
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