ಭೂ ವಿವಾದ: ವೃದ್ಧನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆರಳದೇ ಸ್ವಧರ್ಮಿಯರಿಂದ ಅಸಹಕಾರ, ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂರು
ಭೂ ವಿವಾದದಿಂದ ವೃದ್ಧನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ತೆರಳದೆ ಸ್ವಧರ್ಮಿಯರು ದೂರ ಉಳಿದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2025 at 11:08 PM IST
ಮಾಲ್ಡಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಾಗ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ವೃದ್ಧನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ವಿವಾದ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧನ ಶವಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆಯೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.
ಉತ್ತರ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಂಜಿತ್ ದಾಸ್(65) ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದ ಬಗ್ಗೆ ರಂಜಿತ್ ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ವಿವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವೃದ್ಧನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನನ ಆರೋಪವನ್ನು ರಂಜಿತ್ ದಾಸ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧನ ಮಧ್ಯೆ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ತೃಣಮೂಲ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರೆಝೌಲ್ ಹಕ್ ಅವರು ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವೃದ್ಧನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ವೃದ್ಧನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹ ವೃದ್ಧನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಮೃತ ವೃದ್ಧನ ಮಗ ಮಾತನಾಡಿ "ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥಳ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
"ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬದುಕುಳಿದರು. 2020 ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ್ನನ್ ಅಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ತುಪನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರೂ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಮಗ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ನಾವು ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ನಾವು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು.
"ನಾವು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರದಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.