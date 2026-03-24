ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ, ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಿಕ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 6:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ವದಂತಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಜನರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಿರಿ: ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪೈಪ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಪಿಎನ್ಜಿ) ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ 60 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೂ ಹಾಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವದಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಡಾಬಾಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದತ್ತ ಮತ್ತೆರಡು ಹಡಗುಗಳ ಪಯಣ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 155 ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿದ ಭಾರತದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಭಾರತದ ಬಂದರುಗಳಿವೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
