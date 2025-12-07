ETV Bharat / bharat

I.N.D.I.A ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕು: ಬಣದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಎನ್​ಸಿಪಿ, ಸಿಪಿಐ

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ​ಮತ್ತು ಎನ್​ಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರಾಜಾ ಅವರು ಬಣದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರಾಜಾ (ETV Bharat)
December 7, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಪಕ್ಷಗಳ I.N.D.I.A ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಕಾನ್ಫ​ರೆನ್ಸ್​ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್​ಸಿಪಿ) ನಾಯಕ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ' ಇದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್​ ಪಕ್ಷ (ಸಿಪಿಐ) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಟವು ಈ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಪಿಐ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ವಿಫಲ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಟದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ರಾಜಾ ಅವರು, "ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ, ಜಂಟಿ ಪ್ರಚಾರ, ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​ಸಿಪಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಬಣದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರಿಸಿದರು.

ಓಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ನೀಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎನ್‌ಡಿಎ ಕೂಟ ಸೇರಿದ್ದು ಕೂಟದ ವೈಫಲ್ಯ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಬೇಕಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಡಿಲ ಗುಂಪೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

