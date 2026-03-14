LPG ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ- ಭಯಬೇಡ: ಕೇಂದ್ರದ ಅಭಯ

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ - ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ - ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

No Issues with LPG Supply Everyone Who Booked Will Receive Gas: Centre
ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಅಭಯ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 6:05 PM IST

Updated : March 14, 2026 at 6:10 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, LPG ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಸ್ತವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅನೇಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ವಿತರಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದಂತೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳು. ಫೋನ್, ಐವಿಆರ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.

LPG ಹೊತ್ತ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಯಾವಾಗ?: ಹಾರ್ಮುಜ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸುವ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟಿವೆ. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಾ ದೇವಿ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 16 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಮುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, 30 ನಾವಿಕರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಬಳಿಕ ಹಡಗು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಾ ದೇವಿ ಹಡಗುಗಳು ಸುಮಾರು 92,700 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 16 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ಆಗಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಲ್ಲ ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ: ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ 24 ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 611 ನಾವಿಕರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಡಗು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಡಗು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್), ಹಡಗು ಮಾಲೀಕರು, ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಡಿಜಿ ಕಾಮ್ 312 ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು 460 ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂವಹನಗಳು ನಾವಿಕರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ವಲಯದ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5,000 ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Last Updated : March 14, 2026 at 6:10 PM IST

