ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪೋಕ್ಸೊ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ; ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 5:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಕೋ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುವ ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುವಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಪಿತರು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆ.ಬಿ. ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆರೋಪಿತ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೆತ್ತವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು, ತಪ್ಪು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಪೋಷಕ - ಮಗುವಿನ ಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪೋಸ್ಕೋ (ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಧವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೀಠವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 35ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಬಂಧನದ ಅಧಿಕಾರವು ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಆರೋಪಿ ಪೋಷಕರು ಎದುರಿಸುವ ನೋವು, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಂದನೆಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಕಮಾತ್ರ ಆಧಾರವಾಗಬಾರದು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 33ರಡಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಸಹ ತಜ್ಞರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ದೂರು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಡಿಸಿಪಿಯುಗಳು( ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗಳು) ಪೋಸ್ಕೋ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ರಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಅನುಸಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳು ಅವಿಶ್ವಸನೀಯ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು 2024ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಗುವಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಪಾಲನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ಮರಳಿಸಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.
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