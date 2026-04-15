ನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​​, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ​ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ₹500 ದಂಡ!

ತೆಲಂಗಾಣದ ಗ್ರಾಮದವೊಂದರ ಜನತೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

NO HELMET, NO ENTRY: NANDAGOKUL SETS AN EXAMPLE IN ROAD SAFETY
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 1:43 PM IST

ರಾಮಯಂಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಬಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ನಿಜಾಂಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ನಂದಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ "ನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​​, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ" ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ - Arrive Alive ಅಭಿಯಾನ: ಸುಮಾರು 1,100 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 250 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಂದಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಕೇವಲ 50 ನಿಯಮಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ "ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ" (Arrive Alive) ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಮವು ಸಂದರ್ಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣೆ: ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ದಂಡೋರಾ' (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣೆ) ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಯಮವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ₹500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಫಲಕವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ರ‍್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದರು.

ನಂದಗೋಕುಲದ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮವು ಈಗ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಈ ಚಾಲಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

