ನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ₹500 ದಂಡ!
ತೆಲಂಗಾಣದ ಗ್ರಾಮದವೊಂದರ ಜನತೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 15, 2026 at 1:43 PM IST
ರಾಮಯಂಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಬಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ನಿಜಾಂಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ನಂದಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ "ನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ" ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ - Arrive Alive ಅಭಿಯಾನ: ಸುಮಾರು 1,100 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 250 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಂದಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಕೇವಲ 50 ನಿಯಮಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ "ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ" (Arrive Alive) ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಮವು ಸಂದರ್ಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣೆ: ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ದಂಡೋರಾ' (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣೆ) ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಯಮವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ₹500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಫಲಕವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದರು.
ನಂದಗೋಕುಲದ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮವು ಈಗ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಈ ಚಾಲಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ