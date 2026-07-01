ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್
ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್
Published : July 1, 2026 at 6:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ತರಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಕೋಟೀಶ್ವರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ರಶ್ಮಿರೇಖಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಠಿಣವೇನಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಜೆ.ಆರ್. ಮಿಧಾ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ನಿಯಮ ಪರಿಶೀಲನೆ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಟಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ ಎಂದಿತು.
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಐಟಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಕು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಡ್ತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆ ವರ್ಷದ ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬಹು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬಡ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೃಢೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮಿ ರಶ್ಮಿರೇಖಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಾಗ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮೃತ 39 ವರ್ಷದ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11.6 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 15.06 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು 13.33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೃತರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ 1.87 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿತು.
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