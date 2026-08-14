ETV Bharat / bharat

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ: ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಝಕೀರ್​ ಪಾಷಾ

ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯವಾದುದು. ದೃಢವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ

No hands - work never stops: Disability defeated by self-confidence
ಝಕೀರ್​ ಪಾಷಾ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಮನೋಬಲ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಝಕೀರ್ ಪಾಷಾ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಗುರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಅವರು, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯದೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯವಾದದು. ದೃಢವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ನಂಬಿದವರು ಕುಮ್ರಂ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗಜ್‌‌ ನಗರದವರಾದ ಝಕೀರ್ ಪಾಷಾ.

no-hands-work-never-stops-disability-defeated-by-self-confidence
ಝಕೀರ್​ ಪಾಷಾ (ETV BHARAT)

ಝಕೀರ್ ಅವರು ಶೇಖ್ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಬೇಗಂ ಅವರ ಮಗನಾಗಿರುವ ಝಕೀರ್​ ಪಾಷಾ ತಂದೆ, ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಎರಡು ಕೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಝಕೀರ್​, ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಲಿತರು.

ಕುಟುಂಬದ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವನು ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಲವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ವಸುಂಧರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಕಾಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಝಕೀರ್, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಡಿಸಿಎ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಸಿ ಲೋವರ್ ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಅವರುಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ವಯ 'ಮೀ-ಸೇವಾ' ಕೇಂದ್ರವು ಮಂಜೂರಾದರೆ, ಅದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್' ಈಜು!: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ

ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಧನೆ

TAGGED:

DISABILITY DEFEATED
SELF CONFIDENCE
INSPIRING STORY
SELF CONFIDENCE DISABILITY
INSPIRING STORY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.