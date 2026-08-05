'ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ': ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ವಾಹನಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಲು ಅದರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 4:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ವಾಹನಗಳು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IRDA) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH)ಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, "ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿ 8 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಐಆರ್ಡಿಎ ತಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
"ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಪಾಲನೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
"2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸುಮಾರು 56% ವಾಹನಗಳು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. 30.48 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಮಾಡದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16.54 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಎಂವಿಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 146 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಮೆ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶವಿದೆ" ಎಂದು ಪೀಠ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
"ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ವಾಹನ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಪೀಠ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.
ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ ಹಾಕಿ: "ವಾಹನಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ವಿಮೆ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಾರದು" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
"ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿಮೆ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿಸದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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