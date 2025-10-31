ಈ ಊರಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ರಾಜಗೋಪುರಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ: ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ!.. ಏನದು?
ಊರಿನ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಆಚರಣೆಯೊಂದು ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಜನರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2025 at 1:25 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 2:31 PM IST
ಗದ್ವಾಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮೇಲೆದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳು ಮೇಲೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಮನೆಕಟ್ಟಿಸಲು ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ಜೋಗುಳಂಬ ಗದ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಮಾಲ್ಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಿವಂತರಿದ್ದರೂ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
1,800 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಆದಿಸಿಲವಾಸು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇಗುಲದ ರಾಜಗೋಪುರ ಮೀರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಅಗೌರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ದೇವರು ನಮಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು ನಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆ ದೇವರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದೇಗುಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ದೇವರ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಆತನನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಸ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕಿದೆ ಭವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 450 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಗದ್ವಾಲ್ನ ದೊರೆ ನಳಸೋಮಭೂಪಾಲು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಬವವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಗುಲದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊರಮಿಸಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ, ಆದಿಸಿಲವಾಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಮನೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
