24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ, ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 1:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಚಾರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಮ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಂಧನ ಮತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ, ಆತನಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಸ್ಟಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಎಸ್.ಚಂದುರ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಇದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಂಧನ ದಾಖಲಾದ ನಂತರವೇ ಈ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವು ಸಂವಿಧಾನದ 22(2)ನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ನ 56ನೇ ವಿಧಿಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಂಧನ ಅಥವಾ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಈ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಂಧನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಂಧನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಕ್ಷಣದಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ವಶ' ಮತ್ತು 'ಬಂಧನ'ದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ 22(2)ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ "ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ" (every person who is arrested and detained in custody) ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ' (arrested) ಮತ್ತು 'ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ' (detained) ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವೇನು?: ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಪುರಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಮಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರನೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, 21 ತಾಸು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ, ವಶ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.
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