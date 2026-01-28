ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲದೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್
ನಾಯಿ ಕಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಗರಂ ಆಗಿದೆ.
Published : January 28, 2026 at 8:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಗರಂ ಆಯಿತು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್, ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಎನ್ ವಿ ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿತು. ಪೀಠವು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನೀವು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ತಾನು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಗೌರವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಅಂತರಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಬಿಸಿ) ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು (ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು) ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 2024 ರಲ್ಲಿ 1.66 ಲಕ್ಷ ನಾಯಿ ಕಡಿತಗಳ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ 34 ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ 20,648 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದೈನಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ರಾಜ್ಯವು ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ, 20,648 ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೇಲಿಗಳು, ಗಡಿ ಗೋಡೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್: ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿತು. ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಬಲವಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.
ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲಿಸಿತು. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಅದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಿತು.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಥೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳು ಗುರುವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಜುಲೈ 28, 2025 ರಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
