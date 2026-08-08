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ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರದು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

No Country Can Be Successful If Its Women Do Not Express Themselves: Rahul
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರದು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 11:01 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರದು. ಅಂತಹ ದೇಶ ಕುಂಠಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರದ “ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್” ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರದು. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಬಹುಪಾಲು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದೇ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು.

ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು, ಗಂಡಂದಿರನ್ನು, ಸಹೋದರರನ್ನು, ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನೂ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಭಾರತದ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ, ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುವ ವಿಷಯ. ನಾನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೂರಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಸವಾಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರಿರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು, ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರದ ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ, ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಬಲ, ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುವುದು ಸಹ ಇದನ್ನೇ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.

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