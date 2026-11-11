ತಂದೆಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಪುತ್ರ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 7:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಜ್ಜನಿಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ತಂದೆಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಬಂದ ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಹಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಇಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದೇ ಹೊರತು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
'ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ' ಮತ್ತು 'ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ'ದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಪುತ್ರ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಸಿಹ್ ಮತ್ತು ಸುನಿತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿವಾದಿತ ಆಸ್ತಿಯು ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 'ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ' ಎಂದು ಕೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಯು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ'ದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 'ವರ್ಗ-1'ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಮಹಿಳಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
1956ರ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಿರುವ ಪೀಠವು, ತಾನೂ ಸಹ ವಾರಸುದಾರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನ ವಾದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬವರು ಯಾವಾಗ ಮರಣಹೊಂದಿದರು ಎಂಬ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 'ವರ್ಗ-1' ವಾರಸುದಾರರ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ 1993ರಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, 1956ರ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಥವಾ 1989ರ ತಮಿಳುನಾಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 29(ಎ)ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 'ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಹ-ವಾರಸುದಾರ' ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ಸಹ ವಾರಸುದಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ 'ವರ್ಗ-1' ವಾರಸುದಾರರ ನಡುವೆ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಪಾಲು ಅವರವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನಾ ತೀರ್ಪನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ತಾನೂ ಸಹ ವಾರಸುದಾರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷ ಉಯಿಲು ಬರೆಯದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ 1956ರ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ IIರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ 'ವರ್ಗ-1' ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನಾ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ (ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನ ಅಜ್ಜ) ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನ ತಂದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಾಲು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನೂ ಸಹ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಅದು ಮೊದಲ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವೇನು?: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ(ಬಾಲಕ) ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ 1,811 ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾಲನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ತಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ. ಇದು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, 1993ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ (ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ) ಹೂಡಿದ್ದ ವಿಭಜನಾ ದಾವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1997ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಎರಡು ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ತಂದೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕಳಂಕವೂ ಅಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು