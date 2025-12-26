ETV Bharat / bharat

ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ!

ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಊರಿಂದಾಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿಯಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu)
ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮದ್ಯ, ಶೇಂದಿ, ಗಾಂಜಾದಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಸನಿಗಳಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ!

ಕುಡಿದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಯೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇ ಯಾವ ಊರದು ಅಂತೀರಾ? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಈ ಊರಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು: ಇದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಅದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ತುಮ್ಮಗುಡ. ದನ, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ 110 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ತುಮ್ಮಗುಡದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ 626 ಜನರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿತದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕುಡಿದು ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಬೈಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯಬಾರದು. ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕುಡಿದು ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತುಮ್ಮಗುಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ: ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರೆದು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮೊದಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 5,051 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಯೂ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಗುಡೆಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ 110 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ತುಮ್ಮಗುಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕುಡಿದು ಜಗಳಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ.

ಯಾರೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕುಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ದಾರಿ: ಜೈಲಿಂಗೋ, ಜೈಜಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಪಾನೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕುಡಿದು ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರನ್ನು ಶಪಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು 5051 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುಡೆಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 110 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಸಿ, ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ"

- ತುಮ್ಮಗುಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

