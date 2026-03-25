ETV Bharat / bharat

ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಕೊರತೆ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಕ್​ಗಳ ಮುಂದೆ NO STOCK ಬೋರ್ಡ್​

ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀತಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

TELANGANA FUEL SHORTAGE
ನಗರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಪಂಪ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ವಾಹನ ಸವಾರರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಿಸಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಪಂಪ್​ಗಳು ಇಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್​ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ವಾಹನಗಳ ದೀರ್ಘ ಸಾಲು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸರಬರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಪಂಪ್​ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂಕ್​ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಂಕ್​ಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸರಬರಾಜು ಬರುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂಕ್​ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ತಲೆದೋರುತ್ತಿದೆ. ಉಪ್ಪಲ್, ಅಮೀರ್‌ಪೇಟೆ, ಕುಕಟ್​ಪಲ್ಲಿ, ಬೇಗಂಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಬಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ "ನೋ ಸ್ಟಾಕ್" ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣಖೇಡ್ ಮತ್ತು ಕರೀಂನಗರದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಜಹೀರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೀಮಿತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿವೆ.

ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಇಂಧನ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾನಿಕ್​ ಖರೀದಿಯು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 2.5 ರಿಂದ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರ್ರಿ ಅಮರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಎಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್, ಐಒಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,600 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ನಯಾರಾದಂತಹ ಸುಮಾರು 200 ಖಾಸಗಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 35 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಪಾವತಿಯ ನಂತರವೇ ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಧನ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ-ಸಚಿವ: ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀತಿಯಿಂದ ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ 16,000 ಕೆಎಲ್ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1,200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

PETROL PRICE
IRAN WAR
PETROL CRISIS IN HYDERABAD
PETROL AVAILABILITY IN HYDERABAD
TELANGANA FUEL SHORTAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.