ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ವೈದ್ಯೆಯ ನಿಖಾಬ್ ಎಳೆದ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರ ನಿಖಾಬ್ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಸೋಮವಾರ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರ ನಿಖಾಬ್ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ವೈದ್ಯೆಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ 'ಸಂವಾದ್' ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಂಚಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 1,283 ಆಯುಷ್ (ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ) ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಖಾಬ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನುಸ್ರತ್ ಪರ್ವೀನ್ ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದರು. ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೈದ್ಯೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿತೀಶ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೈದ್ಯೆಗೆ ಏನು ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತೆಗೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿ ವೈದ್ಯೆಯ ನಿಖಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದರು. ಇದರಿಂದ ನಿಖಾಬ್ ಒಂದೆರಡು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿತು.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈದ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು, ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದವು.
"ನಿತೀಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿತೀಶ್ ಬಾಬು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸಂಘಿ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯ) ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೇ" ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
"ಇವರು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿ - ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಅವರ ನಿಖಾಬ್ ಎಳೆದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ?, ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ನಿತೀಶ್ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿತೀಶ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
