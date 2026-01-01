ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರಿಗಿಂತ ಬಡವ: ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ 10 ಹಸು, 13 ಕರು
ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಸಚಿವರಿಗಿಂತ ಬಡವರಾದರೆ, ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಸಿಎಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 1, 2026 at 2:04 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ನಿತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಿಗಿಂತ ಬಡವರು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಬಡ ಸಿಎಂಗಿಂತ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ನಿತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು 2011ರಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಯಮ.
ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 1.66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 2024ರ ಘೋಷಣೆಗಿಂತ 68,455 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 20,552 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, 17.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು 1.48 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 58 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ.
2015ರಲ್ಲಿ 11.33 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎರಡು ಉಂಗುರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 10 ಹಸು, 13 ಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರವಿದೆ. ಜೆಡಿಯುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ನವದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸದ್ ವಿಹಾರ್ ಸಹಕಾರಿ ಗುಂಪು ವಸತಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 2004 ರಲ್ಲಿ 13.78 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಷೇರುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 6.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ, 5.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಪತ್ನಿ ಕುಮಾರಿ ಮಮತಾ ಅವರ ಬಳಿ 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಇದೆ.
ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ, ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 1.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಬಳಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17.44 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿಯು ಐದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 6.41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.41 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಗೋಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1450 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು 29 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ: ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 8.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 3.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿವೆ. ಔಷಧೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವ ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು 92 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಒಂದು ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇದೆ.
ಅಶೋಕ್ ಚೌಧರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಚಿವ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಕೇಶ್ಕರ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ.
ನಿತೀಶ್ ಸಂಪುಟದ ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಸಿಎಂಗಿಂತ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟು 23.85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ 32.61 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು 97.64 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
