ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷ ಸದ್ಯ 82 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಕಾರಣವಾ? ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ಈ ಕಮಾಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತೇ?
Published : November 14, 2025 at 5:06 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಪಾಟ್ನಾದ ಜನತಾದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ "ಟೈಗರ್ ಅಭಿ ಜಿಂದಾ ಹೈ" (ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಬರಹವಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಇದೀಗ ಜೆಡಿಯು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿತೀಶ್ 2005 ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ, ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪಲ್ಟು ರಾಮ್ (ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿತೀಶ್, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಜೆಡಿಯು 82 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ 92 ( ಗಂಟೆ 5:00ರ ವೇಳೆಗೆ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ 43 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.
ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಿತೀಶ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನಗಳು ಇದೀಗ ದೂರಾಗಿವೆ. ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಇದೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ 2010 ರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು 115 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ 91 ಸ್ಥಾನ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಕೇವಲ 22 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದವು.
"ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ. ಇದು ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, 24 ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಪಾಠ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎನ್ಕೆ ಚೌಧರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎನ್ಡಿಎಯ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಿತೀಶ್, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಅವರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಕಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಕಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ - ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ಹಣ: ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು, ಸುಮಾರು 1.4 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಲಾ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಕಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವಧನವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. 1990 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಕಂಡಿದ್ದ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ (ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆ) ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ಭಯ ಜೆಡಿಯು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಧ್ವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿತೀಶ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಜಿಯಾರ್ಪುರ ಬಳಿಯ ಮಾಧೋಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವೀಣಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪುರುಷರಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮತದಾನ: ರಾಜ್ಯದ 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 37 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ 'ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 71.8 ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 62.9 ಪ್ರತಿಶತ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ನಡುವೆ ಶೇ. 8.9 ರಷ್ಟು ಮತದಾನದ ಅಂತರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿತೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
