ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ; ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್!
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 4:30 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೆಡಿಯು ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ "ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದು , ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಿತೀಶ್ ಪೋಸ್ಟರ್: ದಲಿತರು, ಮಹಾದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಕ ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದಾರಿಹೋಕರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಎನ್ಡಿಎ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಗಿಜುಗುಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾದ ಮಹಾವೀರ ಮಂದಿರ, ಗುರುದ್ವಾರ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹುಲಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಹುಲಿ, ಮತ್ತು ಆ ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ; ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಜೆಡಿಯು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ, ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ 66.90ರಷ್ಟು ಮತದಾನ: 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಮತದಾನವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಶೇ 66.90ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು 1951 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಹರ್ಷ: ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಬಳಿಕವೂ ನಿತೀಶ್ ಮೇಲೆ ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಶಿಲ್ಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್, ಜೆಡಿಯು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಹಾರದ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
