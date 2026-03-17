ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಿತೀಶ್, ನಬಿನ್ ಸೇರಿ 8 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ NDA, ಬಿಜೆಡಿಗೆ 1, ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾಕಿ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 1 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಹರಿಯಾಣದ 2 ಸ್ಥಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
By PTI
Published : March 17, 2026 at 7:45 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ 8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಡಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಹರಿಯಾಣದ 2 ಸ್ಥಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೆಲ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ I.N.D.I.A ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಿಸಿ ತಾಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಮತದಾನದಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 37 ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳ 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರ (5), ಒಡಿಶಾ (4) ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ (2) ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ವೀಪ್: ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಬಿಹಾರದ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ರಾಮನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಶಿವೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ ಹಾಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಆರ್ಜೆಡಿ ನಡುವಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಐದನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಿವೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮಹಘಾಟಬಂಧನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂವರು, ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿಯ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 41 ಮತ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟದ 202 ಶಾಸಕರೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಏಟು: ಒಡಿಶಾದ 4 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಒಂದನ್ನು ಬಿಜೆಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿಲೀಪ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಬಿಜೆಡಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ಅಡ್ಡಮತದಾನದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಡಿಯ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ತಾವು ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಆಕ್ಷೇಪ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತ: ಇತ್ತ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ವಿಜ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಮವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಬೇನಿವಾಲ್ ಅವರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
26 ಮಂದಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, 7 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 26 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪವಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠಾವಳೆ, ಡಿಎಂಕೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂ. ತಂಬಿದುರೈ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ, ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಟಿಎಂಸಿಯ ನಾಲ್ವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರಿಯೋ, ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಮೇನಕಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕೋಯೆಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
