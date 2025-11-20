ETV Bharat / bharat

ನಿತೀಶ್ ದಾಖಲೆ: ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ; ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಯಾರು?

10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

LONGEST SERVING CHIEF MINISTERS NITISH KUMAR TAKES OATH AS CM ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪದಗ್ರಹಣ BIhar Election 2025
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 2:07 PM IST

3 Min Read
ಪಾಟ್ನಾ: ಜೆಡಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ದಾಖಲೆಯ 10 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಈವರೆಗೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 74 ವರ್ಷದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ NDA ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

1951 ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಜೆಪಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ 1977 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ಸೋತರು. ಬಳಿಕ 1985 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ದೆ ಆದರು.

ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಆಗಾಗ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಪಲ್ಟುರಾಮ್' ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 'ಸುಶಾಶನ್ ಬಾಬು' ಎಂದೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ (19 ವರ್ಷ) ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಟಾಪ್ 10 ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಸಿಕ್ಕಿಂ: ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ (25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 1994 - ಮೇ 26, 2019.

ಒಡಿಶಾ: ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ (24 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಮಾರ್ಚ್ 5, 2000 - ಜೂನ್ 11, 2024.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು (23 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಜೂನ್ 21, 1977 - ನವೆಂಬರ್ 5, 2000.

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಗೆಗಾಂಗ್ ಅಪಾಂಗ್ (22 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಜನವರಿ 18, 1980 - ಜನವರಿ 19, 1999; ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2003 - ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2007.

ಮಿಜೋರಾಂ: ಲಾಲ್ ಥನ್ಹಾವ್ಲಾ (22 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ) ಮೇ 5, 1984 - ಆಗಸ್ಟ್ 21, 1986; ಜನವರಿ 24, 1989 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 1998; ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2008 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2018.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ (21 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ) ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 1983 - ಮಾರ್ಚ್ 5, 1990; ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 1993 - ಮಾರ್ಚ್ 24, 1998; ಮಾರ್ಚ್ 6, 2003 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2007; ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2012 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2017.

ತ್ರಿಪುರ: ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ (19 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಮಾರ್ಚ್ 11, 1998 - ಮಾರ್ಚ್ 9, 2018

ಬಿಹಾರ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (19 ವರ್ಷಗಳು) ಮಾರ್ಚ್ 3, 2000, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2000 ರಿಂದ; ನವೆಂಬರ್ 24, 2005, ಮೇ 20, 2014 ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2015, ನವೆಂಬರ್ 19, 2025 ರವರೆಗೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು: ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ (18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 1969 - ಜನವರಿ 31, 1976; ಜನವರಿ 27, 1989 - ಜನವರಿ 30, 1991; ಮೇ 13, 1996 - ಮೇ 14, 2001; ಮೇ 13, 2006 - ಮೇ 16, 2011.

ಪಂಜಾಬ್: ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ (18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಮಾರ್ಚ್ 27, 1970 - ಜೂನ್ 14, 1971; ಜೂನ್ 20, 1977 - ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 1980; ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 1997 - ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2002; ಮಾರ್ಚ್ 1, 2007 - ಮಾರ್ಚ್ 16, 2017.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಪದಗ್ರಹಣ

