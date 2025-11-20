ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಬೆಳೆದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್; ಹೀಗಿದೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ!
ಪದೇ ಪದೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೈಕೊಡುವ ರೂಢಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಲ್ಟು ರಾಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಇದೇನೇ ಇರಲಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 50 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಒಡನಾಡಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದಾಗ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡಲ್ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ಲ.
ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದ ಅಥವಾ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ಅವರ ನಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ಈ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 89 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಜೆಡಿಯು 85 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖ 10 ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಶಾಸನ್ ಬಾಬು ಎಂದೇ ನಿತೀಶ್ ಚಿರಪರಿಚಿತ: ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಲ್ಟು ರಾಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸುಶಾಸನ್ ಬಾಬು ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಿತೀಶ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ: ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ಜೆಪಿ ಚಳವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಇವರು ದೀರ್ಘ ಚುನಾವಣಾ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ.
ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ 1985ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹರ್ನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಬರ್ಹ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸಿಎಂ ಆದರು. ಮುಂದೆ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಆದರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾಮಕೇವಾಸ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿಸಿ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇವು ಹಗರಣದ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಮತಾ ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿತು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟುವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಯು ಮೈತ್ರಿ: ಜನತಾದಳದ ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹೊರ ನಡೆದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಸಮತಾ ಪಕ್ಷವೂ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜನತಾ ದಳದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿತು ಹಾಗೇ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು.
2004ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಓಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಭರವಸೆಯಾಯಿತು.
2005ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಆಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಜೆಡಿ- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಬೂಟಾ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಇದಾದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೆಡಿಯು-ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಕೈ ಹಿಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು: ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾಕಾರರು ಕೂಡಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಹಾದಲಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಉಪ ಕೋಟಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಬೈಸಿಕಲ್ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಹಲವು ಜನಪ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ 2010ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಯು - ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಮೋದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವ - ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ನಿತೀಶ್: 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾಗ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ 17ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೂರಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಇದಾಗಿ ಬಳಿಕ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆದರು.
ಜೆಡಿಯು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಜೆಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಆರ್ಜೆಡಿ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, 24ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಣ ಸೇರಿದರೂ ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರ ನಡೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಡಿಎ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು.
