ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ನನ್ನ ಬಾಸ್, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾತ್ರ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
Published : January 20, 2026 at 2:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಾಸ್. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ನಾವು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಬಿನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
"ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಅವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾತ್ರ. ಯುವ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಅವಧಿ ಇದು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಪಕ್ಷದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದರು.
'ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆ': ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, "ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿತಿನ್ ಅವರು ಮಿಲೆನಿಯಲ್ ಪೀಳಿಗೆಯವರು. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೊದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಿತಿನ್ ಅವರು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಆರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
'ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ': "ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಇಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆದರ್ಶಗಳು ಶಾಶ್ವತ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಡಾ.ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ 125ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ 100ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಿರ್ಗಮಿತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
