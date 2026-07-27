E20 ಉದ್ಯಮದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್: ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಗಡ್ಕರಿ
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ನೀತಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : July 27, 2026 at 3:19 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಇ20 ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಲಾಭದ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿರುವ ಅವರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇ20 ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಪೋಸ್ಟ್, ಡೀಫ್ಫೇಕ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ನೀತಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಿಚಿತ ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ನಡುವೆ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇ20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆ ಇಂಧನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಂಧನದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೋಪಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ನ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ವೇಳೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಜೆಪಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'E20 ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಉದಯ; ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗಡ್ಕರಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ