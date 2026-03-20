1,000 ಮೊಳೆಗಳ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಭಕ್ತ!
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ನಿತೇಶ್, ಭಗವಾನ್ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 20, 2026 at 4:18 PM IST
ಅಲ್ವಾರ್(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಆತ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿತೇಶ್ (27) ಎಂಬ ಯುವಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ನಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ಗೆ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ಅವರ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿತೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 501 ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ನಗರಿಗೆ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನನಗೆ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಖಾತು ನಗರ ತಲುಪಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಿತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಳೆಯ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು. 501 ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಲಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ 1 ಸಾವಿರ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ವರೆಗಿನ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಗುರುವಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಂದೆಯೂ ಈ ರೀತಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನೋಭಾವವಿದ್ದರೆ ಈ ಮೊಳೆಗಳ ಹಲಗೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿತೇಶ್.
"ನಾನು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಬಾಬಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾತನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಮೊಳೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ನಿತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪೂರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲು ಮೊಳೆಯ ಹಲಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಮಗನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
3 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಲಗೆಗೆ 1000 ಮೊಳೆ ಜೋಡಣೆ: "ಇಷ್ಟು ದೂರದ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಲಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಿತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
