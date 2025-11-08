ಎನ್ಐಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ₹1 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ
ವರಂಗಲ್ನ ಎನ್ಐಟಿಯ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2025 at 12:34 PM IST
ವರಂಗಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಟಿ) ವರಂಗಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ವೇತನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025-26 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಿಎಸ್ಇ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾರಾಯಣ್ ತ್ಯಾಗಿಗೆ 1.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಬಿ.ಟೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಇಇಇ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹಿಲ್ ನಶ್ವಾನ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಸಿಸಿಪಿಡಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ. ವೆಂಕಟಸುರೇಶ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಐಟಿ ವರಂಗಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿದ್ಯಾಧರ್ ಸುಬುಧಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 190 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 20 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳದ ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನದಾಳ: ಎನ್ಇಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾರಾಯಣ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾರ್ಷಿಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಧಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರವೀಣಾ ಈ ಸಾಧಕಿ. ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪ್ರವೀಣಾ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರವೀಣಾ ಅವರು ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರದ ಜೆಎನ್ಟಿಯುನಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
