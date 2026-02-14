ಅಂದು ಇಂದಿರಾ, ಇಂದು ರಾಹುಲ್: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನ ಅನರ್ಹ ಕೋರಿ 'ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಮೋಷನ್' ಮಂಡನೆ
ಅಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ, ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 14, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 8:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಚರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚರಣದ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ (ಎಲ್ಒಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಮೋಷನ್ (ನಿಲುವಳಿ) ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಮಂಡಿಸುವ ನಿಲುವಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.
जब इसी प्रकार के मोशन पर राहुल गांधी जी के परनाना नेहरु जी ने मुदगल की संसद सदस्यता ख़त्म की थी ।संसद में चर्चा पूरे सोरोस के शस्त्रों के साथ होगी,निर्णय सदन के माध्यम से जनता करेगी pic.twitter.com/BTybwKIIsL— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) February 13, 2026
ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸದನದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸದನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದುಬೆ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸವಲತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಘಟನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 1978 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ನಿಲುವಳಿ ಮೂಲಕ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1978 ರ ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸವಲತ್ತುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಸದನದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 1975 ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವೇಳೆ ಪುತ್ರ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾರುತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಡೆತಡೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
1978 दिसंबर,जब इसी प्रकार के Substantive motion के आधार पर राहुल गांधी जी की दादी,पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी और सीधे जेल गई थीं । pic.twitter.com/NaB9oqgk38— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) February 14, 2026
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1978 ರಂದು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇ 7, 1981 ರಂದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 7ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯು ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.
