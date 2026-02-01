ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏಕ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ಗಳು) ಏಕ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 1, 2026 at 12:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಏಕ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ (Single bond issuance by municipal corporations) 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನವರಿ 29ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 5-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಸಿರು ಬಾಂಡ್(ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್)ಗಳು 2.5 ರಿಂದ 6.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು (Single bond issuance by municipal corporations) ಎಂದರೆ, ಒಂದು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಗರ ನಿಗಮವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಲದ ಸಾಧನವನ್ನು (debt security) ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಗರಗಳು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಬಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆ ಬಾಂಡ್ಗಳು: ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಆದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಬಾಂಡ್ಗಳು: ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ (ಉದಾ: ಟೋಲ್, ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕಗಳು) ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು: ಪರಿಸರ ಸೌಹಾರ್ದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (SEBI) ರ 2015/2019 ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು 1997ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಪಿಎಫ್ಸಿ ಪುನಾರಚನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರ್ಇಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ನಿಗಮ) ಮತ್ತು ಪವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಪಿಎಫ್ಸಿ) ಪುನಾರಚಿಸುವುದಾಗಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್' ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಲೇತರ ಸಾಧನಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
