ಸೀರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್: ಕಾಂಚೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ!
ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 11:17 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ದಾಖಲೆಯ ಸತತ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾಢ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ (ಮೆಜೆಂಟಾ) ಕೈಮಗ್ಗದ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ತಮಿಳುಮಾಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟಂ ಕಾಂಚೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವಿರುವ ಕೆಂಪು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ (ಬಹಿ ಖಾತಾ) ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
For #Budget2026, FM #NirmalaSitharaman has opted for a purple Kattam Kancheevaram Silk saree. The saree, featuring a checked pattern with a dark border and subtle gold accents, reflects the rich weaving tradition of Tamil Nadu. #UnionBudget2026 pic.twitter.com/1y2lq5OoPk— ETV Bharat (@ETVBharatEng) February 1, 2026
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ದಿನದಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಧರಿಸುವ ಸೀರೆಗಳು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿರದೇ, ಅದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನೇಯ್ಗೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಕುಪ್ಪಸ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಶಾಲು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ನೇಯ್ಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೀರೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತದ ಕೈಮಗ್ಗ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಬಜೆಟ್ ದಿನದಂದು, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆಯು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಷ್ಟೇ, ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಮಧುಬನಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ದುಲಾರಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಂತ ಕಸೂತಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಕೈ ಹೊಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೆ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಟಸ್ಸಾರ್ ರೇಷ್ಮೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ, ಶಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ರಾಮನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2023ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯ ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿದ್ದ ಸಚಿವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 5ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ದಿನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ಕಸೂತಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು (ಮರೂನ್ ಕಲರ್) ಬಣ್ಣದ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಸೀರೆಗೆ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರತಿ ಹಿರೇಮಠ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆರತಿ ಕ್ರಾಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನವಲಗುಂದ ಕಸೂತಿ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ನಯೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೂಲಕ ಕಸೂತಿ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕಸೂತಿ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.