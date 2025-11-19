ETV Bharat / bharat

ಗಡೀಪಾರಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅನ್ಮೋಲ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್​ಐಎ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ಧಿಕಿ ಹತ್ಯೆ, ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಮುಂಬೈ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅನ್ಮೋಲ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ.

NIA Takes Gangster Anmol Bishnoi Into Custody; Landed In Delhi After Extradition From US
ಅನ್ಮೋಲ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್​ಐಎ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 6:17 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್​ ಅನ್ಮೋಲ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯ್​ನನ್ನು ಎನ್​ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅನ್ಮೋಲ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯ್​ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈತ ಬುಧವಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎನ್​ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯ್​ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸಬರಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರ ಸಹೋದರ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ 19ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬಿ ರ್ಯಾಪರ್ ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಹತ್ಯೆಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 2020- 2023 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಮೋಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಎನ್​ಐಎ ಅನ್ಮೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಸಹಚರನಾಗಿ ಈತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೇ ಲಾರೆನ್ಸ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್​ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈತ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ ಶೂಟರ್​ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್​ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮೋಸ್ಟ್​ ವಾಂಟೆಡ್​ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ. 2022ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ರ್ಯಾಪರ್​ ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಈತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಾಂಟೆಡ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಪತ್ತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

2022ರಲ್ಲಿ ಮೂಸೆವಾಲ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಈತ ನಕಲಿ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಸ್​ ಬಳಸಿ ಅನ್ಮೋಲ್​ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ಈತ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಬೆದರಿಕೆ: ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಆಪ್ತ, ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಶೂಟರ್​!

