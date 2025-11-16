ದೆಹಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್ಐಎ
ದೆಹಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎನ್ಐಎ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2025 at 4:51 PM IST
ರಾಯ್ಗಂಜ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಇತ್ತೀಚಿಗೆ (ನ.10) ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಹಲವರನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಇದೇ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್ಐಎ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಿಸಾರ್ ಆಲಮ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಿಗಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಲಮ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಸಿಮ್, ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಪರ ಸಹಿ ಹಾಕಲೆಂದು ಸಿಲಿಗುರಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎನ್ಐಎ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಸಿಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, '' ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯನನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತನ ಉತ್ತರ ತೃಪ್ತಿ ತಂದರೆ, ಆತ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಖಾಸಿಮ್ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಅಲ್ ಫಲಾಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಷನ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಶಂಕೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತನನ್ನು ಸಹ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ '' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಾನಿಸಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ತೌಹಿದ್ ಆಲಂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಲುಧಿಯಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾನಿಸಾರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಅವರು ಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾನಿಸಾರ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಲ್ವರು ವೈದ್ಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರವಾನಗಿಗೆಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ(NMC) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಾದ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಇಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಿಲ್ ಮಜೀದ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ವೈದ್ಯ ಉಮರ್-ಉನ್-ನಬಿ ಕೂಡ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಫರಿದಾಬಾದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವೈದ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈವರೆಗೆ 13 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
