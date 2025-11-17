ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್​​ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ NIA

ಈ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಈತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಆಮಿರ್ ರಶೀದ್ ಅಲಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎನ್​ಐಎ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆ. ಎನ್​ಐಎ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಆಮಿರ್ ರಶೀದ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಉಮರ್‌ಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಆಮೀರ್ ರಶೀದ್ ಅಲಿಯಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರು ಅಮೀರ್ ರಶೀದ್ ಅಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆಮೀರ್​ ರಶೀದ್​ ಅಲ್ವಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಬ್​ ತುಂಬಿದ್ದ i20 ಕಾರು ಈತನೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎನ್​ಐಎ ಭಾನುವಾರ ಬೃಹತ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಅಮೀರ್ ರಶೀದ್​ ಅಲ್ವಿಯು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ದಾಳಿಕೋರನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ಯಾಂಪೋರ್‌ನ ಸಂಬೂರಾದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯು, ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎನ್‌ಐಎ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಾಹನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನ (ಐಇಡಿ) ಆಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಮೀರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ.

ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎನ್​ಐಎ ತನಿಖೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮತ್ತು 18, ಸ್ಫೋಟಕ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಕಾರ್​ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್​ಐಎ

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರಿದಾಬಾದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎರಡು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಕಾರ್​ ಬಾಂಬ್​ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಪ್ರಕರಣ​: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಕೋರನ ಆಪ್ತ ಅರೆಸ್ಟ್​

