ಜೈವಿಕ ವಿಷ ಬಳಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಷಪ್ರಾಶನಕ್ಕೆ ಸಂಚು: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವೈದ್ಯ, ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ NIA ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಷಪ್ರಾಷನಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಐಎ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
Published : May 6, 2026 at 7:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಿಷ ಬಳಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಷಪ್ರಾಷನಕ್ಕೆ ಐಸಿಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಐಎ) ಮಂಗಳವಾರ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಐಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಈತನ ಸಹಚರರಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಲ್ ಈ ಘೋರ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್(ಐಎಸ್/ಐಸಿಸ್) ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ವಿದೇಶದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದುರ್ಬಲ ಯುವಕರನ್ನು ಜಿಹಾದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಜೈವಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹರಡಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಐಸಿಸ್ನ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ I ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ರಿಸಿನ್ ಬಳಸಲು ಇವರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು NIA ಹೇಳಿದೆ.
2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡಾ.ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಇದಾದ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಎಟಿಎಸ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂದೇ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹನುಮಾನ್ಗಢದಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಛತ್ರಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಎನ್ಐಎ, ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ಗೆ ಆತನ ನಿರ್ವಾಹಕ, 'ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ISIS ಅಮೀರ್' ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ತನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸವನ್ನು ರಿಸಿನ್ ವಿಷ ತಯಾರಿಸಲು ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆಂಬುುದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು, ವಿಚಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇವರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನೇಮಕಾತಿ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಸುಹೇಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತ ವಿಚಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬಯಾಹ್ (ನಿಷ್ಠೆಯ ಶಪಥ)ದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗು ಐಸಿಸ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಅಪರಾಧಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರೀಕ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ