ಪಾಕ್ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಐಒ ಪರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪ; ಎನ್ಐಎನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ
ಪಾಕ್ ಪರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 10:39 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಪರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದನಿಖಾ ದಳವು (NIA) ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈತ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗ(PIOs)ಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಾಕ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಗೂಢಚಾರನೋರ್ವ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಿಐಒಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಂಧಿತನನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಿವಾಸಿ ಜಾಫರ್ ರಿಯಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಿಝ್ವಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕ್ ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ ಆತನನ್ನು ಘೋಷಿತ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಎನ್ಎಸ್, ಅಧಿಕೃತ ರಹಸ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಯುಎ(ಪಿ) ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಎಜೆನ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ : ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಈ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ರಹಸ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಒಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು 2005 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೌರತ್ವದ ಭರವಸೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪಿಐಒಗಳು ಆತನ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತರೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಆರೋಪಿಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪಿಐಒಗೆ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒನ್-ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (ಒಟಿಪಿ) ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋತಿರಾಮ್ ಜಾಟ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಜಾಟ್ ಪಿಐಒಗೆ ರಹಸ್ಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಜಾಫರ್ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಿನ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ