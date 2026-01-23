ಮುಂದಿನ ದಶಕ ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ; ಶುದ್ದ ಇಂಧನದಿಂದ ಅಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : January 23, 2026 at 11:01 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಬರುವ ದಶಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಶುದ್ದ ಇಂಧನವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇಂಧನದ ದರವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
Had an insightful interaction with @DaveErnsberger, President of @EnergySPG, on the sidelines of World Economic Forum.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 22, 2026
Building robust global frameworks around credit, ESG and price discovery were the key highlights of our discussion.
We spoke about the need for integrated… pic.twitter.com/Q4yM7ZTj8G
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ 267 ಜಿಗವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು ಈಗ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ 52ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಭಾರತವು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಿಸರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Met H.E. Amon Murwira, Hon’ble Minister of Foreign Affairs and International Trade of Zimbabwe, and discussed deepening India-Zimbabwe cooperation in new and #RenewableEnergy.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 22, 2026
He thanked India and ISA for the support towards the establishment of the STAR-C Centre in Zimbabwe.… pic.twitter.com/JUplUTAfM2
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಘರ್, ಮುಫ್ಟ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಜಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೋಲಾರೈಸ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗ್ರಿಡ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟದ ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರೊಸೂಮರ್ಸ್ (ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು) ಆಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಮನೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬದಲಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆ ಸುಂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಲವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಝೀನಾ ಟೌಕನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅಮೋನ್ ಮುರ್ವಿರಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಆಯಿಲ್ ಬದಲು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ
ಜಪಾನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾರತ!