ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಜೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಮಸ್ಸೂರಿ ಹೋಂಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಸಾವು!
ದಂಪತಿ ಜೂನ್ 13 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಧನೌಲ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಂಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Published : June 16, 2026 at 7:00 PM IST
ಮಸ್ಸೂರಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಹೋಂಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ 27 ವರ್ಷದ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಸೋಮವಾರ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ದಂಪತಿಗಳು ಮಸ್ಸೂರಿ - ಧನೌಲ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ತಿಪ್ರಿಧರ್ ಬಳಿಯ ಹೋಂಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಪತಿ, ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಮಸ್ಸೂರಿ ಪೊಲೀಸರು, 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಾಧಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪತಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ದಂಪತಿ ಜೂನ್ 13 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಧನೌಲ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಂಸ್ಟೇಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಎರಡು ಖಾಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ದಂಪತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಯ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರು ವೈದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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