ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ವೋಟಮಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವವೊಂದನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಇದು ವೈದ್ಯರು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
Published : March 13, 2026 at 8:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ಜನನದ ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಓಖ್ಲಾದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 30ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯದ ಕವಾಟ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಸುತ್ತಲೂ ದ್ರವವು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಜನನದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಈ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ತಂಡ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 31ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು, ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರು, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು, ದಾದಿಯರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡವು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು.
15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ : ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಧಾರಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್-ಗೈಡೆಡ್ ನಾಳೀಯ ಪ್ರವೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಜನನದ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ವಾಲ್ವೋಟಮಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಕಿರಿದಾದ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಡೆಸಲಾದ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಮಗುವಿನ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟವು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ "ಸುವರ್ಣ ಗಂಟೆ"ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಈ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನೀರಜ್ ಅವಸ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾದ ಹೃದಯ ಕವಾಟ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕಾಲಿಕ ಯೋಜನೆ, ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
