ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್: 3 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
ಬರ್ಮುಡಾ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಿಲಾಪದರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 16, 2026 at 3:58 PM IST
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಮಾನವರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಅಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ತಾಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ಪೋರ್ಟೊರಿಕೊ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡಾ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇದು ನಿಗೂಢ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹಲವಾರು ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಅವು ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳ ಏಟಿಗೆ ಮುಳುಗಿವೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಗಲೂ ನಿಗೂಢ ವಲಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ, ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂತಹ ಊಹೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬರ್ಮುಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಒಗಟು ಇತ್ತು. ಸಂಶೋಧಕರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಹಸ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬರ್ಮುಡಾ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಾಗರ ತಳದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಎತ್ತರದ ಭೂರೂಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತಹ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಯಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದ್ವೀಪ ಸರಪಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಬಿಸಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಏರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಗರ ತಳವನ್ನು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎತ್ತರದ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಬರ್ಮುಡಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 1,600 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಕಳೆದ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ನೆಗೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ವಿಲಿಯಂ ಫ್ರೇಸರ್ ಮತ್ತು ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆಫ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬೃಹತ್ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಆಳವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಅಲೆಗಳ ವೇಗವು ಎದುರಾಗುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬರ್ಮುಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಕಂಪನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ, ದ್ವೀಪದ ಕೆಳಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಕೆಳಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದಪ್ಪವಿರುವ ಶಿಲಾ ಪದರವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಶಿಲೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೇಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಈ ಪದರವು ತೆಪ್ಪದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಗರ ತಳ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡಾ ಎರಡನ್ನೂ ತೇಲುವಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಶಿಲಾಪದರವನ್ನು "ಅಂಡರ್ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ತರುವಾಯ ತಣ್ಣಗಾದ ಕರಗಿದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
